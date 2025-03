Stand: 31.03.2025 15:12 Uhr Mann im Kreis Stormarn mit Machete verletzt: Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nach einer gefährlichen Körperverletzung in Kombination mit einem möglichen Raub am Sonnabend (29.03.) nach Zeugen. Demzufolge ist ein vermeintlicher Autoverkauf in Grönwohld (Kreis Stormarn) eskaliert. Ein 50-Jähriger soll über eine Verkaufsplattform in Kontakt mit einem vermeintlichen Interessenten gestanden haben, heißt es von der Polizei. Beim Treffen am Samstagabend seien dann zwei weitere Männer dazugekommen. Einer davon hat den 50-jährigen Mann mit einer Machete schwer verletzt. Die drei Tatverdächtigen sind dann laut Polizei in einem silbernen Auto geflohen. Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn