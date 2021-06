Mann bei Helgoland aus Nordsee gerettet Stand: 10.06.2021 08:44 Uhr Die Seenotretter von Helgoland haben in der Nacht zu Donnerstag einen Mann aus dem Wasser gerettet. Er war aus ungeklärten Gründen von einer Pier ins Meer gestürzt.

Um kurz vor drei nahm die Besatzung eines anliegenden Kreuzfahrtschiffes die Schreie eines Mannes wahr und alarmierte die Seenotrettung, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Morgen mit. Die Seenotretter zogen den Mann aus dem Wasser. Er war bereits stark unterkühlt. Die Wassertemperatur beträgt bei Helgoland (Kreis Pinneberg) derzeit 13 Grad Celsius. Der Gerettete wurde im Südhafen sofort an den Rettungsdienst an Land übergeben.

Mann hätte aufs offene Meer treiben können

Wie lange er sich bereits im Wasser befunden hatte, konnte der Mann nicht sagen. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch unklar. Hätte sich das Unglück nur wenig später ereignet, wären die Rufe des Mannes laut DGzRS vermutlich ungehört geblieben und er wäre mit dem Ebbstrom aufs offene Meer getrieben.

