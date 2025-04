Stand: 10.04.2025 05:42 Uhr Mann aus Wedel wegen versuchten Mordes vor Gericht

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen einen Mann aus Wedel (Kreis Pinneberg) wegen versuchten Mordes. Laut Anklage soll der damals 29-Jährige im Oktober 2024 versucht haben, seine Freundin während eines Streits umzubringen. Trotz einer schweren Kopfverletzung und mehrerer Schnittwunden konnte die 25-Jährige fliehen. Passanten fanden die Frau schwer verletzt in der Wedeler Innenstadt. Sie überlebte die Tat. Einige Tage später konnte die Polizei den Angeklagten festnehmen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut einer Sprecherin des Landgerichts sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, steht aber noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.04.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg