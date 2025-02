Stand: 04.02.2025 09:42 Uhr Mann auf Supermarkt-Parkplatz in Lübeck niedergestochen

In Lübeck-Eichholz ist am Montagabend ein Mann durch eine Stichverletzung im Oberkörper schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Brandenbaumer Landstraße. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Der Täter ist weiterhin flüchtig, eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck