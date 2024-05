Stand: 02.05.2024 10:27 Uhr Mai-Feiertag lockt tausende Tagestouristen und Urlauber an

Die frühlingshaften Temperaturen haben vor allem in den Tourismushotspots entlang der Lübecker Bucht für volle Strände und Parkplätze gesorgt, so die Tourismusagentur Lübecker Bucht. Der große Andrang der Gäste hat am Mittwochabend allerdings für Staufrust gesorgt. Wegen der A1-Baustelle bei Ratekau im Kreis Ostholstein haben die Rückreisenden zum Teil rund eine halbe Stunde länger gebraucht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 10:27 Uhr