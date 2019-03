Stand: 09.03.2019 07:00 Uhr

Lungen-OP ohne Vollnarkose in Pinneberg

von Robert Tschuschke

Hermann Pietsch ist 82 Jahre alt und hat ein schwaches Herz. Er leidet unter einer sogenannten Herzinsuffizienz. Damit gilt er als Risiko-Patient in den Pinneberger Regio Kliniken. Trotz einiger Behandlungen hatte er Wasser in der Lunge, eine Folge der Krankheit. "Wenn ich ein paar Meter gelaufen bin, dann musste ich immer stehen bleiben, weil ich keine Luft mehr bekommen habe", sagt Pietsch rückblickend. Das Wasser drückte auf seine Lungenflügel und behinderte die Atmung. Eine besonders schonende Operation an den Kliniken, die ohne Vollnarkose auskommt, hat für den Rentner aus Kiebitzreihe (Kreis Steinburg) viel verändert. Einen Tag nach der Lungen-OP kann er gehen, "ohne dass ich japsen muss. Es ist fantastisch."

Lokale Betäubung für einen kleinen Schnitt

Lungen-Spezialist Hamid-Reza Mahoozi und sein Team haben Hermann Pietsch eine Probe vom Rippenfell für Untersuchungen entnommen und einen dünnen Katheter zwischen Rippen und Lunge gelegt. Operateur Mahoozi verschaffte sich mit einem gerade mal zwei Zentimeter langen Schnitt an der Seite einen Zugang in Pietschs Brusthöhle.

Deshalb musste nur an einer Stelle der Nerv zwischen den Rippen lokal betäubt werden, erklärt Anästhesist und Chefarzt Ernst-Peter Horn: "Der Patient legt sich auf dem OP-Tisch selbst hin und macht es sich bequem. Dann gibt es eine Schlummerbetäubung. Der Patient schläft und kann dann lokal betäubt werden. Eine Vollnarkose ist nicht mehr notwendig."

Ärzte: Weniger Nebenwirkungen für Patienten

An den Regio Kliniken in Pinneberg haben die Spezialisten bereits mehr als 50 Patienten in den vergangenen drei Monaten auf schonende Weise operiert: Diese Routine gibt es im Norden ansonsten nirgendwo, sind die Ärzte überzeugt. Die Patienten hätten vor allem weniger Nebenwirkungen auszuhalten, sagt Anästhesist Horn.

"Wir müssen die Patienten nicht beatmen, also auch nicht aufwendig intubieren. Das ist schonend und spart außerdem Zeit. Außerdem erholen sich die Patienten ohne die Vollnarkose schneller von dem Eingriff", sagt Horn. Hermann Pietsch freut sich: "Ich habe nichts von der OP mitbekommen. Ich habe noch gefragt, wann es denn losgeht. Da war schon alles vorbei."

Noch sind 30-Zentimeter-Schnitte die Regel

Ein 30 Zentimeter langer Schnitt am Brustkorb, also eine massive Öffnung der Brusthöhle - das ist noch immer bundesweit die Regel bei einer Lungen-Operation. Das bedeutet: lange Krankenhaus-Aufenthalte über vier bis fünf Wochen und eine Vollnarkose. Dabei gibt es schonende Operationsmethoden schon länger.

Allerdings waren auch für diese Eingriffe bislang immer drei kleine Schnitte notwendig, um die langstieligen Operationsinstrumente mit zum Beispiel Kamera und Skalpell in die Brusthöhle einzuführen. Ein Patient verkraftet die drei kleinen Schnitte ohne eine Vollnarkose nicht, weil zu viele Nerven zwischen den Rippen betroffen sind.

Sogar ganze Lungenflügel sollen so entfernt werden

Chirurg Mahoozi und Anästhesist Horn haben das Ziel, in diesem Jahr mehr als 350 Patienten mit nur einem Schnitt und ohne Vollnarkose an der Lunge zu operieren. Dazu gehören schon jetzt komplizierte Eingriffe bei Krebstumoren in der Nähe der Hauptschlagader. In ungefähr einem halben Jahr wollen sie sogar ganze Lungenflügel entfernen können.

Das neue Verfahren soll zukünftig auch wissenschaftlich begleitet werden. Für die Experten ist die Methode etwas umständlicher, weil der Patient selbst atmet und sich somit die Lunge während der OP senkt und hebt. Auch die Medikation muss ständig angepasst werden. Dafür geht alles schneller und mehr Menschen können behandelt werden.

Patient Pietsch: "Fühle mich wie frisch aufgestanden"

Bei Hermann Pietsch hat die OP nicht einmal eine Stunde gedauert. Mit einer Art Wasserhahn kann Pietsch jetzt bei Atemnot Wasser aus der Lunge in einen Behälter ablassen. "Ich habe keine Nebenwirkungen, keine Kopfschmerzen von der Narkose, gar nichts. Ich fühle mich so, als ob ich morgens frisch aufgestanden bin."

