Stand: 18.03.2025 15:42 Uhr Lundener soll Tankstellen in Hamburg überfallen haben

Die Hamburger Kriminalpolizei hat einen 17-Jährigen aus Lunden (Kreis Dithmarschen) ermittelt, der im März zwei Tankstellen in Hamburg überfallen und dabei auch einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben soll. Dabei soll er Bargeld gefordert und erhalten haben. Am Tatort gesicherte Fingerabdrücke führten die Beamten auf die Spur. Die Polizei Tellingstedt durchsuchte daraufhin die Unterkunft des Jugendlichen und stellte Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern der Polizei zufolge an und sollen im weiteren Verlauf an die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) übergeben werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen