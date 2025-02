Stand: 06.02.2025 09:43 Uhr Lürssen bestätigt Übernahme von Nobiskrug

Die Nobiskrug-Werft in Rendsburg wird von der Lürssen-Werft mit Hauptsitz in Bremen übernommen. Die Rendsburger Werft soll auch weiterhin neue Luxus-Jachten bauen oder ältere modernisieren, bestätigte Lürssen-Geschäftsführer Justus Reinke. Allerdings weise die Nobiskrug-Werft einen erheblichen Investitionsstau auf, der zuerst behoben werden müsse. Dies könne einige Monate dauern. Am Dienstag seien die früheren Nobiskrug-Mitarbeitenden über die zukünftigen Pläne informiert worden. Nach Angaben des Unternehmens gibt es an allen Lürssen-Standorten Bedarf für qualifizierte Mitarbeitende. Es hofft, möglichst viele dieser Stellen mit ehemaligen Nobiskrug-Mitarbeitenden besetzen zu können. Wie viele konkret übernommen werden können und wie viele davon in Rendsburg einen neuen Job angeboten bekommen, sagte das Unternehmen nicht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rendsburg Kiel