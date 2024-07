Lürssen-Werft: Großbrand von Halle und Jacht unter Kontrolle Stand: 02.07.2024 18:40 Uhr Seit dem Vormittag steht bei Rendsburg eine Halle der Lürssen-Werft in Flammen. Das Gelände und Teile von Schacht-Audorf wurden evakuiert. Etwa 300 Einsatzkräfte mit Wasserwerfern und Kettenfahrzeugen sind vor Ort, die Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis morgen.

Auf der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde steht laut Feuerwehr eine Schiffshalle komplett in Brand. Etwa 300 Einsatzkräfte sind vor Ort. Wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber NDR Schleswig-Holstein sagte, kommen die Löscharbeiten gut voran. Inzwischen sei der Brand unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert. Die Feuerwehr schätzt, dass der Einsatz bis in die Nacht oder sogar frühen Morgenstunden dauern wird.

In der betroffenen Halle befindet sich laut Polizei auch eine Jacht, die ebenfalls brennt - die Lürssen-Kröger-Werft ist unter anderem für den Bau von Jachten bekannt. Zur genauen Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Werft und Bereiche von Schacht-Audorf wurden evakuiert

Nach Angaben der Polizei sind das Dach der Halle und Teile der Fassade eingestürzt. In den Seitenwänden sind nach NDR Informationen riesige Löcher, das Wellblech ist teilweise geschmolzen. Immer wieder waren Explosionen zu hören. Deshalb wurde das Gelände der Werft evakuiert. Eine Person wurde verletzt - sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte.

Weil der Rauch in ein Wohngebiet zieht, mussten auch Bewohnerinnen und Bewohner in Teilen von Schacht-Audorf ihre Häuser verlassen. Laut Polizei sind das etwa 30 Menschen. Die meisten von ihnen kamen bei Freunden und Verwandten unter - und müssen da erstmal bleiben, solange die Halle noch brennt. Es gibt auch eine Notunterkunft im Bürgerzentrum Osterrrönfeld, teilte das Ordnungsamt mit. Bereits am Vormittag waren Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Hüttenstraße gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Brandursache noch unklar - eine Jacht steht in Flammen

Laut eines Polizeisprechers begann es heute Morgen in der Jacht in der Halle "zu kokeln". Kurz darauf war erster Rauch zu sehen. Wegen der starken Hitze sei es dann zu dem Brand gekommen. Die genaue Brandursache ist nach Angaben der Werft aber noch unklar.

"Die Halle steht in Flammen, das Boot steht in Flammen." Sprecher der Polizei

Ein Polizeisprecher sprach von Temperaturen von mehr als 1.000 Grad. Die Feuerwehr versucht seit dem Vormittag, die Hallenwände von außen zu kühlen, um die Temperatur im Halleninneren zu senken. Der Versuch, das Feuer auch von innen zu löschen, musste laut einem Feuerwehrsprecher abgebrochen werden, weil Teile der Halle einzustürzen drohten. Das Gebäude darf weiterhin nicht betreten werden.

Nord-Ostsee-Kanal bei Schacht-Audorf weiter befahrbar

Ein ferngesteuertes Kettenfahrzeug der Feuerwehr Hamburg und zwei Wasserwerfer der Bundeswehr unterstützten aktuell die Brandbekämpfung. Auf dem Nord-Ostsee-Kanal liegt laut Polizei ein Schlepper bereit, um gegebenenfalls mit Wasser zu kühlen. Auch eine NOK-Fähre mit einem Wasserwerfer unterstützt die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sicherheitshalber wurden zudem zwei Rettungshubschrauber zur Lürssen-Werft geschickt. Außerdem sind zahlreiche Rettungswagen vor Ort. Für die Schifffahrt sei der Kanal aber nicht gesperrt.

Auswirkungen auf Werft noch unklar

Die Situation macht auch den Arbeitern der Werft Sorgen. "Da brennt unser Betrieb ab oder zumindest ein Teil davon", sagte Mitarbeiter Thomas Rathmann. "Da hängen Hunderte Arbeitsplätze dran, da hängen Zulieferer dran, da hängt die Region dran und wir wissen im Moment noch nicht, wie es weitergeht."

