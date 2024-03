Stand: 15.03.2024 15:40 Uhr Lübecker Schulen demonstrieren für Vielfalt

Verschiedene Schulen haben am Freitag in Lübeck gemeinsam für Menschlichkeit und Gemeinschaft demonstriert. Die Demo und anschließendene Kundgebung auf dem Markt standen unter dem Motto "Your Silence will not protect you - Lübecks Schulen leuchten auf, denn Gemeinschaft ist die Wurzel, die uns hält". Jasmina Harm, Schulsprecherin der Dorothea-Schlözer-Schule hat die Demo mitorganisiert. "Wir wollen einstehen für Gesellschaft, für Vielfalt, für Toleranz und vor allem für Zusammenhalt. Es ist wichtig ein Zeichen zu setzen, weil diese Aspekte leider derzeit in unserer Gesellschaft zu kurz kommen und wir uns das alles nochmal ins Gedächtnis rufen sollten", sagte Harm.

