Lübecker Mühlentorteller soll Ampelkreuzung werden

Der Mühlentorteller in Lübeck ist aktuell noch ein vielbefahrener Kreisverkehr. Doch bald soll er nach dem Willen der Stadtverwaltung zur Ampelkreuzung umgebaut werden, um so den Verkehrsknotenpunkt sicherer zu machen: Fachleute meinen, dass eine Ampelkreuzung die Zahl der Unfälle eindämmen könnte. Von 2017 bis Mitte 2022 hat die Polizei im Mühlentorteller fast 190 Verkehrsunfälle gezählt. Die Kosten für die neue Kreuzung schätzt die Hansestadt auf bis zu drei Millionen Euro. Über die Umbaupläne entscheidet der Lübecker Hauptausschuss am 8. April.

