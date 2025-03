Stand: 24.03.2025 09:15 Uhr Lübecker Innenstadt: Angriff auf Lokal-Mitarbeiter

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht auf Freitag (21.3.) rund um die Fleischhauerstraße in der Lübecker Innenstadt etwas beobachtet haben. Dort wurde ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Lokals schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Mann hatte sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden über Lärm beschwert. Die Situation eskalierte, als er den Mitarbeiter mit einem gefährlichen Gegenstand angriff und anschließend flüchtete. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck