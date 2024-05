Stand: 08.05.2024 10:56 Uhr Lübecker Hauptbahnhof: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage beendet

Am Lübecker Hauptbahnhof war die Polizei am Mittwochvormittag im Großeinsatz. Grund war laut Bundespolizei eine Bedrohungslage. Nähere Details wollte ein Sprecher noch nicht nennen. Bahnreisende mussten das Gebäude verlassen, die Bahnsteige wurden gesperrt. Mittlerweile ist der Einsatz beendet und der Bahnhof wieder freigegeben. Weil die Bahnsteige vorübergehend auch für Züge gesperrt waren, kann es nach Auskunft der Bahn noch vereinzelt zu Verspätungen kommen. Fahrgäste sollen sich am besten online informieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2024 | 11:00 Uhr