Stand: 20.03.2025 06:17 Uhr Lübecker Figurentheater "Kolk 17" vor Wiedereröffnung

Nach sieben Jahren Umbauzeit öffnet in Lübeck das "Kolk 17 Figurentheater & Museum" erstmals wieder die Türen. Feierlicher Auftakt zur Wiedereröffnung ist nach Angaben der Einrichtung Freitag, der 21. März. Dann soll mit knapp 100 geladenen Gästen ein symbolisches Band durchschnitten werden. Die eigentliche Eröffnungsfeier findet am Sonntag statt. Um 11 Uhr ist ein Umzug vom Hansemuseum zum "Kolk 17" geplant. Regelmäßige Aufführungen bietet das Theater ab dem 28. März wieder an.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck