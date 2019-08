Stand: 27.08.2019 13:36 Uhr

Lübecker Dräger-Konzern kündigt Personalabbau an

Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Dräger will Arbeitsplätze abbauen. Das Lübecker Unternehmen war zuletzt in die roten Zahlen gerutscht, weil nach eigenen Angaben unter anderem die Kosten für den Vertrieb gestiegen sind. "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es ohne einen Beitrag der Belegschaft nicht gehen wird", erklärte Firmenchef Stefan Dräger. Wie viele der rund 5.000 Jobs in Lübeck wegfallen könnten, ist aktuell noch unklar. Ein Sprecher der IG Metall sagte NDR Schleswig-Holstein, dass Dräger neben einem massiven Arbeitsplatzabbau auch einen Einkommensverzicht von der Belegschaft fordere.

Drägerwerk will Personalkosten drücken NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.08.2019 13:00 Uhr Autor/in: Hauke Bülow Dräger will aufgrund der schwachen Ergebnisentwicklung die Kosten für Personal reduzieren. Der Lübecker Medizintechnikkonzern beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter.







Zweites Quartal mit deutlich schlechterem Ergebnis

Außerdem sollen Auszubildende nicht mehr unbefristet übernommen und die Zahl der Azubis pro Jahr reduziert werden. Konzernchef Dräger erklärte, oberstes Ziel sei es, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und damit auch die Arbeitsplätze in Lübeck. Vor knapp drei Wochen hatte Dräger seine aktuellen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht. Trotz steigender Umsätze hat der Konzern im zweiten Quartal vor Zinsen und Steuern ein Minus von 1,5 Millionen Euro gemacht.

Dräger in 190 Ländern vertreten

Der Konzern beschäftigt weltweit nach eigenen Angaben aktuell mehr als 14.000 Menschen, davon mehr mehr als 5.000 am Stammsitz in Lübeck. Hauptsächlich produziert Dräger in der Hansestadt - aber auch in China, Großbritannien, Südafrika und in den USA fertigt das Unternehmen seine Produkte. Insgesamt ist die Firma in mehr als 190 Ländern vertreten. Zu Dräger gehören außerdem die Geschäfts-Sparten Medizintechnik (Medical) und Sicherheitstechnik (Safety) - sie sind selbstständige Gesellschaften. Den Bereich Luft- und Raumfahrttechnik hatte Dräger 2003 an die britische Cobham Gruppe verkauft.

