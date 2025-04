Stand: 23.04.2025 06:56 Uhr Lübecker Delegation startet zu Estnisch-Deutschen Hafentagen

Am Mittwoch (23.04) macht sich eine Lübecker Delegation auf den Weg zu den ersten Estnisch-Deutschen Hafentagen in Tallinn. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) führt die Gruppe an, begleitet von Wirtschaftssenatorin Pia Steinrücke (SPD) und LHG-Geschäftsführer Sebastian Jürgens. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Häfen Lübeck und Paldiski zu vertiefen.

Im Zentrum steht ein Hafenforum mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Logistik. Lübeck und Paldiski sind bereits dreimal wöchentlich durch die Reederei Transfennica verbunden. Die Delegation will die Schienen- und Seeverkehre nach eigenen Angaben weiter ausbauen und als umweltfreundliche Alternative zur Straße stärken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck