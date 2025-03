Stand: 19.03.2025 07:00 Uhr Lübecker DLRG-Mitglied erhält Verdienstmedaille

Für sein jahrzehntelanges Engagement bei der DLRG Lübeck ist Gerrit Pentzin mit der Verdienstmedaille des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte ihm die Ehrung am Dienstag in Kiel gemeinsam mit drei weiteren Bürgerinnen und Bürgern aus Schleswig-Holstein.

Pentzin ist seit 1979 bei der DLRG aktiv, war lange Technischer Leiter und ist heute stellvertretender Vorsitzender. Er organisiert den Wasserrettungsdienst in Travemünde, plant Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen wie die Travemünder Woche und sichert Regatten an der Nord- und Ostseeküste ab. Außerdem bietet er Lehrgänge zum Erwerb von Bootsführerscheinen an, organisiert Aus- und Fortbildungen im Bereich Regatta-Absicherung und Wasserrettungsdienst und engagiert sich beim Aufbau des Wasserrettungszuges Ost.

