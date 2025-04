Stand: 22.04.2025 07:32 Uhr Lübecker Bucht: Touristiker ziehen positive Osterbilanz

Mehrere Urlaubsorte in der Region ziehen eine positive Bilanz nach dem langen Osterwochenende. Lübeck und Travemünde seien gut gebucht gewesen - und vor allem Sonntag und Montag seien viele Tagesgäste zum Osterfest nach Travemünde gekommen, berichtet Tourismuschef Christian Martin Lukas. Und auch Manfred Wohnrade vom Tourismus-Service in Grömitz (Kreis Ostholstein) spricht von einem erfolgreichen Wochenende: "Der Ort war so gut wie ausgebucht von den Unterkünften her. Ein bisschen zu schaffen gemacht hat uns natürlich das wechselhafte Wetter. Das hat auch dazu geführt, dass wir weniger Tagestouristen hier hatten."

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Tourismus