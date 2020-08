Stand: 08.08.2020 11:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Sommerwetter in SH: Strände am Limit

Bei heißen Temperaturen sind viele Menschen schon am Vormittag an den Strand gefahren. Die Strände an der Lübecker Bucht sind voll und das schon seit kurz vor 11 Uhr: Wie die Ampel auf der Internetseite strandticker.de zeigt, sind in Scharbeutz bereits vier Strandabschnitte gesperrt, in Timmendorfer Strand sind drei Abschnitte schon komplett ausgelastet. Von Haffkrug bis Rettin steht die Ampel ebenfalls auf rot. Und auch am Schönberger Strand im Kreis Plön ist es voll. Die Bürgermeisterin von Heidkate appellierte an Besucher, nicht mehr zu kommen.

Viele Staus und volle Züge

Wie groß der Ansturm auf die Badeorte ist, zeigt auch ein Blick auf die Straßen. Auf der A1 im Bereich Hamburg sowie weiter in Fahrtrichtung Fehmarn stockt der Verkehr auf mehreren Kilometern. Auch auf der A7 in Höhe der Rader Hochbrücke und am Grenzübergang Ellund brauchen Autofahrer Geduld. Zum Teil bis zu 10 Kilometer Stau gibt es hier. Die Deutsche Bahn meldet auf der Strecke Hamburg-Puttgarden in einigen Zügen eine hohe Auslastung. Zwei Regionalbahnen konnten heute Morgen schon keine Fahrgäste mehr mitnehmen. Bei der Elbfähre Wischhafen Richtung Glückstadt muss mit bis zu einer Stunde Wartezeit gerechnet werden. Die aktuellen Verkehrsinformationen finden Sie hier.

Urlaubsorte an den Küsten voll - Die Gäste sind gelassen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.08.2020 18:00 Uhr Meteorologen versprechen Sonne satt bis Montag. Schon am Freitag sind viele Strände an der Ostsee voll. Die Strandampeln stehen auf rot. Die Stimmung bei den Strandbesuchern - gelassen.







3 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Seit Donnerstag volle Badestrände

Die Badeorte in SH melden schon seit Donnerstag eine hohe Auslastung. Timmendorfer Strand appellierte an Tagesgäste, gar nicht erst zu kommen, die Kapazitätsgrenze sei zu schnell erreicht. Etwas anders sieht es an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein aus: Hier gibt es bislang keine Strandampel. In St. Peter-Ording bietet der rund zwölf Kilometer lange Sandstrand genügend Platz für alle Gäste, wie eine Sprecherin der Tourismuszentrale sagte. In Büsum "zeigt die Erfahrung, dass wir an Deich und Strand genug Platz haben", sagte Olaf Raffel vom Büsum Marketing Tourismus.

Um den Ansturm etwas zu entzerren, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits am Mittwoch dazu aufgerufen, nicht nur an Nord- und Ostsee zu fahren, sondern auch das Binnenland als Ausflugsziel zu nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2020 | 11:00 Uhr