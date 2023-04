Lübecker Bucht: Delfin ist zurück Stand: 24.04.2023 15:06 Uhr Nachdem es zunächst so schien, als habe das Tier die Trave wieder verlassen, ist der Delfin nun noch einmal aufgetaucht. Am Wochenende hatte er Spaziergänger mit hohen Sprüngen unterhalten.

Der Delfin, der am Wochenende immer wieder durch die Trave geschwommen war, ist offenbar zurück. Er wurde wieder in der Trave gesichtet. Am Montagmorgen war das Tier nach Angaben der Wasserschutzpolizei Travemünde zunächst nicht mehr gesichtet worden.

Boote versuchten näher zu kommen

Am Wochenende hatte der Delfin in der Lübecker Bucht viele Schaulustige mit akrobatischen Sprüngen begeistert. Auf der Trave seien auch viele Boote unterwegs gewesen, die versucht hätten, dem Tier näher zu kommen, sagte ein Polizeisprecher. Nach Informationen des Institutes für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Delfin, der seit drei Jahren rund um das dänische Svendborg daheim ist. Es wird vermutet, dass das Tier einem Heringsschwarm hinterhergeschwommen und so von der Ostsee in der Trave gelangt ist.

Letzter Delfin war 2018 in Lübecker Bucht

Zuletzt war ein Delfin der gemeinnützigen Wal- und Delfin-Schutzorganisation WDC zufolge 2018 in der Lübecker Bucht gesehen worden. Delfine seien im Gegensatz zum Schweinswal nicht meldepflichtig, sagte der Sprecher der Wasserschutzpolizei weiter. Von Seiten der Wasserschutzpolizei würden in der Bucht nun auch keine weiteren Vorkehrungen zum Schutz des Tieres oder ähnliches getroffen. "Der Delfin schwimmt einfach dorthin, wohin er will", so der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 24.04.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein