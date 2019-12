Stand: 28.12.2019 15:43 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lübecker Altstadt wird fußgängerfreundlicher

Mehr Grünflächen, Bänke und Plätze zum Verweilen - Lübecks Altstadt soll fußgängerfreundlicher werden. Den Plan haben vor allem Bürger gestaltet - nun wird er ab kommendem Mai ein Jahr lang getestet. Dabei soll vor allem mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer in der Innenstadt geschaffen werden. "Ziel ist es, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, von der auch Einzelhandel und Gastronomie profitieren", sagt Lübecks Bausenatorin Joanna Hagen (parteilos).

Ein großes Ziel: Der Durchgangsverkehr soll raus aus der Altstadt - viele Autos nutzen die schmalen Gassen als Abkürzung. Nach Angaben der Stadt fahren beispielsweise täglich rund 7.000 Autos durch die Beckergrube. Künftig sollen es nur noch halb so viele sein. Dafür soll die Straße zwischen dem Koberg und der Straße Fünfhausen von zehn auf sechs Meter Breite schrumpfen. Statt Tempo 30 gilt dort dann Tempo 10. Nur Linienbusse, Taxen, Rettungswagen, Lieferanten und Anwohner dürfen den Bereich befahren.

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer







Seit 2018 wurde an den Plänen gearbeitet

Einzelhändler und Gastronomen sind offen für die Pläne, die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck ist dagegen zurückhaltender. "Der Versuch ist gut. Er darf aber nicht zu einer komplett Autofreien Innenstadt führen", sagt ein Sprecher. Der Seniorenbeirat hätte sich zwar Shuttlebusse in die Altstadt und günstigere Preise im ÖPNV gewünscht, findet die Idee von mehr Aufenthaltsqualität durch mehr Grün und bequeme Sitzgelegenheiten gut.

Der Verkehrsversuch ist Teil eines Rahmenplans Innenstadt, an dem Verwaltung, Interessenverbände und Bürger seit 2018 gearbeitet haben. Erstmals konnten sich Bürger unter dem Stichwort "Lübeck übermorgen" in einer Zukunftswerkstatt ganz aktiv an den Planungen beteiligen und ihre Wünsche und Ideen einbringen. Knapp 1.900 Bürger haben sich nach Angaben der Hansestadt daran beteiligt.

