Lübeck wird als Wohnort immer beliebter

Zum Jahresende 2024 lebten 223.156 Menschen in der Hansestadt Lübeck, so viele wie seit 1978 nicht mehr. Laut Kommunaler Statistikstelle sind die meisten Neubürgerinnen und Neubürger aus anderen Kommunen in Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern nach Lübeck gezogen. Besonders in den Stadtteilen Travemünde und Moisling und in der Innenstadt sind die Einwohnerzahlen gestiegen, während der Stadtteil Holstentor-Nord die meisten Einwohner verlor.

Lübeck wird nicht nur größer, sondern auch älter. Der Anteil der über 85-Jährigen ist auf einem Rekordhoch, während die Geburtenrate mit 1,1 Kindern pro Frau so niedrig ist wie noch nie. Die meisten Familien mit Kindern leben in im Stadtteil St. Jürgen, die meisten Seniorinnen und Senioren in St. Gertrud.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck