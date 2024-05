Stand: 07.05.2024 09:52 Uhr Lübeck sucht Wahlhelfer für Europawahl

Für die Europawahl am 9. Juni werden in Lübeck noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Das hat die Stadt mitgeteilt. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Insgesamt werden in der Hansestadt 1.000 Ehrenamtliche gebraucht. Für die Arbeit am Wahltag gibt es eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt bei der Stadt Lübeck melden.

