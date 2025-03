Stand: 14.03.2025 06:28 Uhr Lübeck plant Abstellflächen für E-Scooter

Die Hansestadt Lübeck plant, insgesamt 35 sogenannte Sharingstationen für E-Scooter zu schaffen. Hintergrund sind Elektroroller, die häufig auf Gehwegen oder am Straßenrand liegen, wie die Stadt mitteilte. Die neuen Parkflächen würden dafür sorgen, dass die Roller in Zukunft sicher und geordnet abgestellt werden. In den kommenden Wochen werden die Flächen mit Schildern gekennzeichnet, teilt die Hansestadt mit. Sie beschränken sich zunächst auf den Hauptbahnhof und die Innenstadt.

Die Unternehmen der E-Scooter-Verleihangebote nehmen die Standorte dann in ihre Apps auf. Dadurch können die Nutzerinnen und Nutzer die Fahrzeuge nur noch an den Sharingstationen abstellen und ausleihen. Die restlichen Flächen werden zur Abstellverbotszone, an der die Fahrten nicht beendet werden können. Die Neuregelung soll voraussichtlich im Mai in Kraft treten, nächste Woche wird darüber noch im Bauausschuss beraten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck