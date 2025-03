Stand: 31.03.2025 14:14 Uhr Lübeck informiert über Verkehrsentwicklungsplan

Am Montagabend (31.03) präsentiert Lübeck ihren neuen Verkehrsentwicklungsplan. Laut Stadt findet die Veranstaltung von 18 bis 21 Uhr im Übergangshaus in der Königstraße statt. Stadtplaner erklären, wie der Verkehr in Lübeck künftig gestaltet werden soll und wie Bürger sich beteiligen können. Ziel ist es, die Mobilität der Stadt zukunftsfähig zu machen und den Anteil umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu steigern. Eine Anmeldung ist nicht nötig, aber die Plätze sind begrenzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck