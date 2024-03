Stand: 28.03.2024 17:30 Uhr Lübeck erwartet zum Kreuzweg am Karfreitag hunderte Menschen

In Lübeck werden am Freitag zum wohl ältesten Kreuzwegs Deutschlands wieder mehrere Hundert Menschen erwartet. Evangelische und katholische Christen gehen ihn gemeinsam. Die Teilnehmenden tragen ein Holzkreuz durch die Altstadt und wollen an fünf Stationen an das Leiden und Sterben Jesu Christi erinnern. Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs und der katholische Erzbischof Stefan Heße sowie Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) halten außerdem Ansprachen. Start des Kreuzwegs ist um 10 Uhr in der St.-Jakobi-Kirche in der Lübecker Altstadt.

