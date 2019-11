Stand: 28.11.2019 05:00 Uhr

Lübeck entscheidet über Aufnahme von AKW-Müll

Die drei Atomkraftwerke in Schleswig-Holstein sollen zurückgebaut werden. Dabei ist aber immer noch nicht die Frage geklärt, wohin der schwach radioaktive Bauschutt entsorgt wird. Laut Landesregierung kommen vier Deponien für eine Lagerung in Frage. Eine mögliche Mülldeponie befindet sich in Lübeck-Niemark und da entscheidet heute die Bürgerschaft darüber, ob die Hansestadt den AKW-Bauschutt aufnehmen wird.

Im Vorfeld hatten sich viele Politiker der Lübecker Bürgerschaft gegen die Lagerung des schwach radioaktiven Bauschuttes auf der Lübecker Deponie Niemark ausgesprochen. Viele Kritiker zweifeln die Aussagen des Landes an, dass die Deponie überhaupt dafür geeignet ist. CDU-Fraktionschef Oliver Prieur sagte NDR Schleswig-Holstein, dass er es außerdem nicht für sinnvoll halte, den Bauschutt aus alten Atomkraftwerken quer durchs ganze Land zu transportieren.

Bürgerschaft Lübeck berät über AKW-Bauschutt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.11.2019 05:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Es ist immer noch nicht geklärt, wo der beim AKW-Rückbau anfallende Bauschutt deponiert wird. In Lübeck entscheidet am Mittwoch die Bürgerschaft darüber, ob in Niemark Müll aufgenommen wird.







Vier geeignete Deponien

Neben der Lübecker Deponie Niemark sind laut Umweltministerium auch die Standorte Wiershop bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), Johannistal nördlich von Oldenburg (Kreis Ostholstein) und Harrislee bei Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg) grundsätzlich für die Lagerung geeignet. Dort wird mit Spannung erwartet, wie die Abstimmung in Lübeck ausgeht.

Insgesamt hatten Experten sieben Deponien in Schleswig-Holstein untersucht. Grundsätzlich seien alle für die Abfälle geeignet. Doch die Deponien Schönwohld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie Damsdorf/Tensfeld und Großenaspe (beide Kreis Segeberg) seien bald voll. Sie könnten perspektivisch die erwarteten Abfallmengen nicht aufnehmen, so das Energiewendeministerium. Offen ist, ob der freigegebene AKW-Schrott künftig auf mehrere der vier geeigneten Deponien verteilt wird oder ob er auf einer Deponie landet.

Viel leicht kontaminiertes Material fällt an

Nach Brunsbüttel und Krümmel geht Ende 2021 mit dem Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) das letzte aktive AKW Schleswig-Holsteins vom Netz. Bei dem Rückbau der Kraftwerke fällt viel leicht kontaminiertes Material an, zum Beispiel Mineralwolle, Isolierungen und Bauschutt. Auch Alltagsgegenstände wie Wasserhähne, Lichtschalter und Handtuchhalter müssen fachgerecht entsorgt werden. Insgesamt geht es um bis zu 50.000 Tonnen Material, das über einen Zeitraum von voraussichtlich mehr als zehn Jahren zu entsorgen ist.

Weil die äußere Bausubstanz auch Strahlung aufnimmt, lässt sich darin Restradioaktivität nachweisen. Die Aktivität dieser Abfälle wird laut Umweltministerium von unabhängigen Sachverständigen gemessen. Überschreitet sie den Grenzwert nicht, spricht man von sogenannten freigegebenen oder freigemessenen Abfällen - aber auch dann muss der Schutt sorgfältig deponiert werden.

