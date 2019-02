Lübeck: Zeiger der Jakobi-Kirche abgestürzt

Jakobi-Uhrzeiger heruntergefallen

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.02.2019 16:00 Uhr Autor/in: Hauke Bülow

Notorische Zu-Spät-Kommer, sie haben in Lübeck ab sofort eine Ausrede. Denn in der Innenstadt fehlt der Uhr an der Jakobikirche etwas. Ein Zeiger der Riesen-Uhr ist in die Tiefe gerauscht.