Stand: 10.04.2025 15:45 Uhr Lübeck: Wurde Mann wegen sexueller Orientierung geschlagen?

Die Kriminalpolizei in Lübeck sucht Zeugen nach einer Schlägerei mit mehreren Personen in der Innenstadt. Nach Angaben der Beamten wurde am Dienstag einem 29-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen. Momentan prüft die Polizei Hinweise, ob der Angriff möglicherweise hassmotiviert sein könnte - aufgrund der sexuellen Orientierung des 29-Jährigen. Die Kripo hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer etwas am Dienstagmittag gegen 12 Uhr an der Obertrave zwischen der Marlesgrube und der Straße Depenau beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Lübeck melden.

