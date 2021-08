Lübeck: Wiederöffnung der Carlebach-Synagoge im Livestream Stand: 12.08.2021 05:00 Uhr Ein Jahr nach dem Ende der Sanierungsarbeiten wird die Lübecker Carlebach Synagoge heute wiedereröffnet. Insgesamt haben die Bauarbeiten knapp sieben Jahre gedauert.

Rabbiner Nathan Grinberg wird an den Eingängen der Synagoge kleine Kapseln mit Schriftrollen, die sogenannten Mesusot, anbringen und damit die Synagoge rituell einweihen. Für die größte jüdische Gemeinde in Schleswig-Holstein und ihre geladenen Gäste ist das heute ein Fest der Freude. Seit August 2020 ist die Synagoge renoviert und saniert - seitdem kann die Jüdische Gemeinde in dem Gebäude wieder Gottesdienste feiern. Doch Corona verhinderte das geplante große Eröffnungsfest.

100 ausgewählte Gäste

Auch jetzt werden zum Festakt Pandemie-bedingt nur etwa 100 ausgewählte Gäste dabei sein - dazu gehören der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, Igor Wolodarski, und Landesrabbiner Dov-Levy Barsilay. Aus der Politik wird Monika Grütters (CDU) erwartet, die Staatsministerin für Kultur und Medien, sowie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bildungsministerin Karin Prien (CDU), außerdem Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Aber auch Schleswig-Holsteins Ehrenbürger Armin Mueller-Stahl wird dabei sein, dessen Reihe jüdischer Porträts derzeit nebenan in der Kunsthalle St. Annen ausgestellt wird.

Videos Festakt: Lübecker Synagoge wird wiedereröffnet Nach mehr als sechs Jahren wird am Donnerstag die Carlebach-Synagoge in Lübeck offiziell wiedereröffnet. NDR Schleswig-Holstein überträgt den Festakt ab 13.45 Uhr live. Video-Livestream

Festakt im Livestream

NDR.de überträgt die Wiedereröffnung der großen Carlebach-Synagoge im Livestream - von 13.45 bis circa 16 Uhr. Radioreporterinnen und -reporter berichten außerdem laufend auf NDR 1 Welle Nord. Das NDR Fernsehen zeigt Bilder und Reaktionen in der Sendung Schleswig-Holstein 18 Uhr und im Schleswig-Holstein Magazin um 19.30 Uhr.

Einzige Synagoge in SH, die Nazizeit überstanden hat

Es ist ein wichtiges Ereignis für die Gemeinde mit ihren 600 Mitgliedern. Denn die Carlebach-Synagoge ist die einzige in Schleswig-Holstein, die die Nazizeit überstanden hat. 1938 in der Reichspogromnacht wurde das Gebäude aber von den Nationalsozialisten schwer verwüstet, und das Regime zwang die Gemeinde, das Gebäude für wenig Geld an die Stadt zu verkaufen. Ein großer Schock war dann der Brandanschlag 1994.

Neonazis hatten in der Nacht zum 25. März an einem Seiteneingang der Synagoge Feuer gelegt. Vier Männer wurden zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und viereinhalb Jahren verurteilt. Ein Jahr später passierte das erneut - die zweite Attacke im Mai 1995 wurde jedoch nie aufgeklärt. Seither bewacht die Polizei die Synagoge rund um die Uhr. Auch zur Wiedereröffnung gibt es besondere Vorkehrungen, damit die Jüdische Gemeinde mit ihren Gästen sicher feiern kann.

Umfangreich sanierter Gottesdienstraum

Statt der geplanten 3,3 Millionen Euro hatte die Sanierung insgesamt 8,5 Millionen Euro gekostet. Vor allem im Innenbereich ist die reich verzierte Gebetshalle, zweistöckig und mit bunten Glasfenstern versehen, zu altem Glanz gebracht worden. Wand- und Deckenmalereien wurden offengelegt, geschnitzte Geländer aufbereitet. Wertvolle neue Sakralmöbel, eigens in Israel angefertigt, wurden im August 2020 aufgebaut. Aber auch Heizung, Dach, Sanitäranlagen mussten erneuert werden, Seminar- und Büroräume sind entstanden, ein Aufzug wurde eingebaut. Bei der Finanzierung haben Bund, Land, Stadt, die Gemeinde, aber auch Stiftungen und Privatleute schließlich gemeinsam die nötigen Mittel aufgebracht.

Es gibt auch eine digitale Ausstellung

Ab dem 12. August wird hier auch eine ständige Ausstellung über die Geschichte der Lübecker Juden und der Synagoge stattfinden. Mithilfe eines neuen eGuides auf der Seite carlebach.eguide.de kann die Ausstellung auch digital besucht werden. Die Gemeinde bietet Religionsunterricht und Beratung zu jüdischen Ritualen, es gibt unter anderem einen Chor und eine Kindergruppe, Kurse wie etwa "Jiddisch für Anfänger" und eben regelmäßige Gottesdienste, die sieben lange Jahre im Keller neben der Synagoge abgehalten werden mussten. Außerdem gehören zwei Friedhöfe zur Gemeinde.

