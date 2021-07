Lübeck: War Angriff auf türkischstämmige Familie fremdenfeindlich? Stand: 07.07.2021 12:45 Uhr Am vergangenen Freitag ist es laut Staatsanwaltschaft zu einem möglicherweise fremdenfeindlichen Angriff gekommen: Eine türkischstämmige Familie wurde nachmittags auf offener Straße mit Reizgas attackiert.

Ob der mutmaßliche Täter womöglich aus der rechtsextremen Szene kommt, wird jetzt ermittelt. Eine linke Gruppierung in Lübeck hatte nach dem Vorfall ein Foto und die Namen des Tatverdächtigen und seiner Frau in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Beide seien Mitglied der rechtsextremen NPD, hieß es in dem Text. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern. Ob der Tatverdächtige der rechten Szene angehöre, sei Gegenstand der Ermittlungen, so Oberstaatsanwältin Ulla Hingst auf NDR-Nachfrage.

Vater und zwei Kinder verletzt

Am vergangenen Freitag war es nach Angaben der Ermittler offenbar erst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Danach soll der 51-jährige Lübecker mit Tierabwehrspray auf die türkischstämmige Familie losgegangen sein. Der Vater und zwei Kinder wurden verletzt. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen des Vorfalls. Offenbar filmten einige Passanten die Attacke mit ihren Handys.

AUDIO: Lübeck: Ermittlungen nach Reizgasangriff (1 Min) Lübeck: Ermittlungen nach Reizgasangriff (1 Min)

Weitere Informationen Nach Angriff auf Familie: Polizei prüft ausländerfeindliches Motiv In Lübeck ist es offenbar zu einem rassistisch motivierten Angriff eines Paares auf eine türkischstämmige Familie gekommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2021 | 12:00 Uhr