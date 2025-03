Stand: 17.03.2025 07:12 Uhr Lübeck: Umbau von Haltestellen für mehr Barrierefreiheit

In Lübeck beginnt am Montag (17.03.) der barrierefreie Umbau von elf Bushaltestellen der Linie 5 in der Moislinger Allee, zwischen Töpferweg und Buntekuhweg/Moislinger Baum. Laut Hansestadt werden höhere Bordsteine, ein Blindenleitsystem und bessere Beleuchtung installiert. Zudem halten fünf Haltestellen künftig direkt auf der Fahrbahn, um den Busverkehr zu beschleunigen. Die Bauarbeiten sind in vier Abschnitte unterteilt und sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Während der Bauzeit werden einige Haltestellen verlegt oder vorübergehend gestrichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck