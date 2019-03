Stand: 06.03.2019 15:04 Uhr

Lübeck: Turm der Jakobi-Kirche ohne Uhrzeiger

In Lübeck hat am Mittwoch ein Kirchturmsteiger die drei Uhrzeiger von St. Jakobi abmontiert. Vor zwei Wochen war ein Zeiger der Kirchturmuhr aus etwa 50 Metern in die Tiefe gerauscht. Dabei wurde niemand verletzt. Experten wollen nun auf Ursachensuche für den Vorfall gehen und auch die drei anderen Zeiger untersuchen.

Jakobi-Kirche Lübeck: Arbeiten in 50 Metern Höhe Schleswig-Holstein Magazin - 06.03.2019 19:30 Uhr Vor zwei Wochen fiel einer der Zeiger der Lübecker Jakobi-Kirche herunter. Ein Spezialist hat nun auch die anderen Uhrzeiger abmontiert - in schwindelerregender Höhe.







Ursache unklar

Warum der Zeiger an der Nordseite des Turms im Februar in die Tiefe stürzte, ist bislang unbekannt. "Möglicherweise liegt der Fehler in der Befestigungsvorrichtung des Zeigers, dort scheint eine Schraube gebrochen oder abgeschert zu sein", sagte Sandra Havemann von der Bauabteilung des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg damals. Der Zeiger ist etwa zwei Meter lang und zwischen 30 und 40 Kilogramm schwer.

Auch die Uhr sei bei der Turmsanierung vor knapp zehn Jahren gründlich saniert worden, wunderte sich St.-Jakobi-Pastor Lutz Jedeck. Nun sollen die Uhrzeiger auf mögliche Material- und Montagefehler sowie anderweitige Fehlerursachen untersucht werden. Erst dann soll die Reparatur erfolgen.

Lübecker Altstadtkirche

Die aus dem Mittelalter stammende Jakobi-Kirche ist eine der fünf Lübecker Altstadtkirchen. Eine ihrer Besonderheiten ist die Turmuhr mit vier Zifferblättern, eines für jede Himmelsrichtung. Die Zifferblätter haben jeweils nur einen Uhrzeiger, der nur die Stunden anzeigt.

Lübeck: Zeiger der Jakobi-Kirche abgestürzt In Lübeck ist ein Zeiger der Turmuhr der Jakobikirche abgefallen. Getroffen wurde von dem zwei Meter langen Metallstück niemand. Bei dem Sturz wurde der Zeiger verbeult. In Lübeck trifft Mittelalter auf Moderne Gotische Kirchen, enge Gassen, moderne Museen: Lübeck trumpft mit einem riesigen Kulturangebot auf. Dieses Jahr feiert die UNESCO-Welterbestadt ihr 875. Jubiläum.

