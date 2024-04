Stand: 22.04.2024 10:34 Uhr Lübeck: "Trash Heroes" sammeln 627 Kilogramm Müll

Am Sonnabend haben die "Trash Heroes Lübeck - Boltenhagen" bereits zum vierten Mal in der Region Lübeck Müll aus der Natur gesammelt. Bei dieser Aktion fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Naherholungsgebiet zwischen dem Sportbad St. Lorenz und der Schönböckener Straße rund 627 Kilogramm Müll. Darunter waren unter anderem Autoreifen, Metallzelte und dreckige Windeln. Die nächsten Müllsammelaktionen finden am 18. Mai und am 25. Mai 2024 in Lübeck statt.

