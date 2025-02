Stand: 04.02.2025 16:18 Uhr Lübeck/Süd-Ostholstein: Warnstreik im öffentlichen Dienst

Am Mittwoch wird es in Lübeck sowie in den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn einen Warnstreik im öffentlichen Dienst geben, teilte ver.di mit. Betroffen seien unter anderem Stadtwerke, Entsorgungsbetriebe, Verwaltung, Stadtreinigung, städtische Theater und Sana-Kliniken. Eine Notdienstvereinbarung soll grundlegende Dienste sichern, doch vereinzelt sind Einschränkungen möglich. Der Streik beginnt um 10.30 Uhr mit einem Demonstrationszug durch Lübeck. Verkehrsteilnehmende müssen mit Behinderungen rechnen.

