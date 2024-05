Stand: 17.05.2024 16:51 Uhr Lübeck: Sperrung der Bahnhofsbrücke in der Nacht zu Sonnabend

In der Nacht zu Sonnabend wird die Bahnhofsbrücke in Lübeck für einige Stunden gesperrt. Nach Angaben der Stadt ist der Grund dafür der sogenannte Querverschub der östlichen an die westliche Brückenhälfte. Dafür sind in der Nacht vorbereitende Arbeiten nötig.

Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sagte NDR Schleswig-Holstein: "Das ist eine zentrale Brücke direkt am Hauptbahnhof. Wir haben sie auch deshalb extra erweitert, sodass sie in Zukunft mehr Fahrspuren haben wird als die alte Brücke." Mehr Platz führe auch zur Entlastung des nahegelegenen Lindenplatzes. Der Querverschub soll am Sonnabend zwischen 10 und 11 Uhr erfolgen. Im Bereich Bahnhofsbrücke kann es dann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

