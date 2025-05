Stand: 19.05.2025 08:16 Uhr Lübeck: Special Olympics Schleswig-Holstein starten

Lübeck steht in dieser Woche ganz im Zeichen der Inklusion, denn am Montag (19.5.) beginnen die Special Olympics Landesspiele Schleswig-Holstein. Das ist das größte Sportereignis für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung im Land. Drei Tage lang geht es um Leistung, Begegnung, gesellschaftliche Teilhabe und Spaß. Rund 400 Athletinnen und Athleten treten in acht Disziplinen an, unter anderem im Buniamshof-Stadion und auf der Sportanlage Falkenwiese.

Lübeck: Zeichen für gelebte Inklusion

Lübeck richtet die Landesspiele nicht nur organisatorisch aus - die Stadt möchte damit auch ein klares Zeichen für gelebte Inklusion setzen. Zahlreiche Vereine, Schulen und Freiwillige unterstützen das Großereignis. Das Programm reicht über den Sport hinaus: Ein feierlicher Fackellauf und inklusive Mitmachangebote begleiten die Wettbewerbe. Unter dem Motto "Gemeinsam stark!" geht es vor allem um Sichtbarkeit und Teilhabe, sowohl auf dem Spielfeld als auch im Alltag. Das Programm geht bis Mittwoch (21.5.) , dann enden die Spiele mit einer großen Abschlussfeier.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Paralympics