Lübeck: Polizei kontrolliert Messerverbot in Bussen und auf Fähren

Die Lübecker Polizei hat begonnen, in Bussen und auf Fähren Fahrgäste auf das Mitführen von Messern zu kontrollieren. In Schleswig-Holstein gilt seit dem 23. Dezember ein Verbot bestimmter Klingen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Beamten dürfen auch Taschen und Rucksäcke durchsuchen. Ziel sei es, die Sicherheit in Bus- und Fährverbindungen zu erhöhen. Wer gegen das Messerverbot verstößt, muss mit Bußgeldern oder weiteren Konsequenzen rechnen.

