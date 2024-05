Stand: 07.05.2024 09:48 Uhr Lübeck: Polizei entdeckt Hund in Motorraum

Ein Hundewelpe ist im Motorraum eines Autos als blinder Passagier von Rumänien bis nach Lübeck gereist. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwei Anrufer hatten am Wochenende die Beamten verständigt, weil sie aus ihrem Auto ein Winseln gehört hatten. Laut Polizei haben die Beamten und der Autobesitzer den Motorraum geöffnet und dann hat sie ein kleiner schwarzer Hund angeschaut. Der geschwächte Welpe wurde in ein Tierheim gebracht. Der Autobesitzer gab an, er sei gerade aus Rumänien wiedergekommen und habe schon dort ein Winseln wahrgenommen, das er aber nicht seinem Fahrzeug zugeordnet habe.

