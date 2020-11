Lübeck: Polizei beschlagnahmt mehr als 180 Kilogramm Drogen Sendedatum: 30.11.2020 17:00 Uhr Knapp 160 Kilogramm Marihuana, 22,5 Kilogramm Amphetamin, 500 Gramm Kokain sowie diverse Waffen stellten Polizei und Staatsanwaltschaft in Lübeck nach umfangreichen Ermittlungen sicher.

Tatverdächtig sind laut den Beamten vier Männer und eine Frau. Sie wurden bereits am 26. November festgenommen, wie Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck, am Montag mitteilte. Die Ermittler schätzen den Straßenverkaufswert des Funds auf bis zu einer Million Euro. Außerdem konnten sie Vermögenswerte in Höhe von mehr als eine Million Euro sicherstellen. Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

