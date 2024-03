Stand: 14.03.2024 10:08 Uhr Lübeck: Mutter mit Baby in Trave gefallen

In Lübeck ist am Mittwoch eine Frau zusammen mit ihrem Baby, das im Kinderwagen lag, in die Obertrave gefallen. Laut Polizei hatte ihr Hund stark an der Leine gezerrt und sie so ins Wasser gezogen. Die Frau und ihr Baby konnten schnell wieder an Land gezogen werden. Das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Seiner Mutter ist nichts passiert.

