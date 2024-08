Stand: 27.08.2024 08:42 Uhr Lübeck: Museen geben Herkunftsländern menschliche Überreste zurück

Die Museen in Lübeck haben damit begonnen, sterbliche Überreste aus der Kolonialzeit an ihre Herkunftsländer zurückzugeben - zum ersten Mal. Am Montag übernahm laut Stadt der peruanische Botschafter die Überreste eines indigenen Kleinkindes, die 1899 über den Berliner Kunsthandel nach Lübeck gelangt waren. Nach Angaben der Stadt befinden sich noch Überreste von 26 Menschen in der Sammlung. Die Rückgabe ist Teil einer umfassenden Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck