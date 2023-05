Stand: 30.04.2018 15:15 Uhr Lübeck: Mehr als Marzipan und Thomas Mann

Für viele der rund 220.000 Einwohner ist Lübeck das Tor zur Ostsee, nach Skandinavien und zum Baltikum. Die untere Trave durchfließt das Stadtgebiet und mündet im Stadtteil Travemünde in die Ostsee (Lübecker Bucht). Ein weiterer Wasserweg ist der Elbe-Lübeck-Kanal. Die UNESCO erklärte 1987 das geschlossene Stadtbild mit seinen rund 1.800 denkmalgeschützten Gebäuden, den verwinkelten Gängevierteln und historischen Gassen zum Weltkulturerbe.

Zwischen zwei und sieben Türmen

Selbst wer die Stadt an der Trave nie besucht hat, kennt zumindest einen Teil seiner Wahrzeichen: Das weltbekannte Marzipan. Die berühmte Stadtsilhouette mit den sieben Türmen, die zum Frühstück vom Marmeladenglas grüßt. Thomas Mann, der mit den Buddenbrooks dem Bürgertum der Stadt ein Denkmal setzte. Oder auch das Holstentor, das mit seinen zwei mächtigen Rundtürmen jahrzehntelang die Rückseite des 50-Mark-Scheins zierte und heute auf einem Teil der deutschen Zwei-Euro-Münzen zu sehen ist. Stolz ist die Stadt auf gleich drei Nobelpreisträger: Thomas Mann, Willy Brandt und Günter Grass, der Lübeck zu seiner Wahlheimat machte.

Kultur: Literatur, Film und Museen

Dass Lübeck eine höchst lebendige Großstadt ist, zeigt sich an seinem regen Kulturbetrieb. Klassische und moderne Konzerte finden regelmäßig in der Lübecker Musik- und Kongresshalle statt, darunter das traditionelle Eröffnungskonzert des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Die Hansestadt bietet ein großes Angebot an Museen - darunter das Sankt-Annen-Museum mit einer erstklassigen Sammlung alter Kirchenkunst und das Buddenbrookhaus in der Mengstraße 4.

Hafen wichtig für Hansestadt

In der Wirtschaft hat sich Lübeck im Norden zum führenden Standort für Medizintechnik und Medizininformatik entwickelt. Knapp 50, teilweise international renommierte Unternehmen wie Dräger, Euroimmun und ESKA Implants beschäftigen in der Hansestadt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Weitere wichtige Wirtschaftszweige sind der Tourismus (mehr als 1,6 Million Übernachtungen und rund 16 Millionen Tagesgäste pro Jahr) sowie die Transport- und Logistikbranche (mehr als 150 Unternehmen). Der Hafen ist mit einem Umschlag von rund 22 Millionen Tonnen der größte deutsche Ostseehafen.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Stadtverwaltung: Rathaus Lübeck

Rathaus Lübeck Adresse: Breite Straße 62, 23552 Lübeck

Breite Straße 62, 23552 Lübeck Telefon: (0451) 12 20

(0451) 12 20 Kfz-Kennzeichen: HL

HL Fläche: 214,1 km²

214,1 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 216.712

216.712 Arbeitslosenquote (April 2018): 8,1 Prozent

8,1 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 9.224

9.224 Bürgermeister: Bernd Saxe (SPD), ab 1. Mai 2018: Jan Lindenau (SPD)

Weitere Informationen 11 Kreise, 4 Städte und 15 Geschichten Die Vielfalt der elf Kreise und der vier kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein ist groß. Ihre Geschichte reicht oft Jahrhunderte zurück. Ein Überblick. mehr Die Kommunalwahl 2018 in Schleswig-Holstein Die Schleswig-Holsteiner haben die Kommunalparlamente gewählt. NDR.de bietet einen Überblick: viele Ergebnisse aus rund 200 Gemeinden, Reaktionen im Video und vieles mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2018 | 18:00 Uhr