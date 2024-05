Stand: 07.05.2024 15:18 Uhr Lübeck: Mann wegen Brandfalle zu Haftstrafe verurteilt

Ein Mann aus dem Kreis Stormarn ist am Dienstag wegen Brandstiftung und versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Lübeck sahen es als erwiesen an, dass der 28-Jährige im Januar vor zwei Jahren aus Wut gegen seinen Vermieter eine Brandfalle auf dem Herd seiner Wohnung präpariert hatte. Demnach stellte er einen Pappkarton auf den Herd, drehte alle Kochplatten auf und schaltete dann die Sicherungen der Wohnung aus. Als der Vermieter sich mit Hilfe der Polizei Zutritt zur Wohnung verschaffte und die Sicherungen wieder einschaltete, fing es an zu brennen. Der Verurteilte und sein Strafverteidiger wollen Revision einlegen.

