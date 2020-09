Stand: 15.09.2020 06:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lübeck-Kücknitz: Großfeuer hält Helfer in Atem

In Lübeck-Kücknitz sind gegen drei Uhr in der Nacht auf einem Schrottplatz alte Autos in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Feuerwehr. Es brennt auf einer Fläche von rund 1.300 Quadratmetern. Rund 100 Feuerwehrleute versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Ein Boot der Berufsfeuerwehr versorgt die Einsatzkräfte mit Löschwasser. Sie gehen davon aus, dass sie noch mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt sein werden.

Ein Mensch wurde bislang durch das Feuer verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Weil es stark raucht, werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

