Lübeck-Kücknitz: Feuer auf Schrottplatz gelöscht

In Lübeck-Kücknitz sind am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr auf einem 1.300 Quadratmeter großem Schrottplatz alte Autos in Flammen aufgegangen. Das Feuer im Gewerbegebiet Herrenwyk brannte mehr als zehn Stunden, die Nachlöscharbeiten zogen sich laut Feuerwehr hin. Inzwischen sind die Flammen gelöscht. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 60.000 Euro schätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es in den vergangenen Jahren schon mehrere Brände auf dem Gelände gegeben.

Brandherde wurden auseinandergezogen

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, pumpte ein Boot der Berufsfeuerwehr Löschwasser aus der Trave an den Einsatzort. Umliegende Lagerhallen konnten die Einsatzkräfte so schützen. Mitarbeiter der Firma halfen mit Schrottgreifern, die zusammengedrückten Autos auseinanderzuziehen, damit die Feuerwehr besser an den Brandherd kam. Weil es stark rauchte, wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

