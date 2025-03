Stand: 27.03.2025 08:16 Uhr Lübeck: Kostenlose Leih-Kajaks fürs Müllsammeln

Die Lübeck Port Authority und die Entsorgungsbetriebe stellen an der Wakenitz (Lübeck) ab Mai kostenlose Leih-Kajaks zur Verfügung. Ganz ohne Gegenleistung funktioniert das aber nicht: Nach Angaben der Stadt muss jeder Kajakist beim Paddeln nämlich Müll aus dem Wasser fischen. Dahinter steckt die Dänische Nichtregierungsorganisation "Green Kayak", die die Verschmutzung der Gewässer verringern will. Mit Schwimmwesten und Müllgreifern stehen ab Mai zwei Kajaks am Bootshaus Marli und zwei weitere am Kanu Club Lübeck am Buniamshof zur Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer können von da aus dann sowohl auf der Wakenitz, dem Stadtgraben als auch auf der Trave paddeln und dabei Müll sammeln.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Soziales Engagement Umweltschutz