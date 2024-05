Stand: 25.05.2024 14:24 Uhr Lübeck: Klimacamp der Ortsgruppe Fridays for Future startet

In Lübeck findet von heute an für zwei Wochen ein sogenanntes Klimacamp der Ortsgruppe Fridays for Future statt. Anlässlich der Europawahl im Juni wollen die jungen Menschen auf dem Markt am Rathaus zwei Wochen Tag und Nacht für ein antifaschistisches und klimagerechtes Europa demonstrieren. Dazu haben sie Zelte aufgebaut. In den kommenden Tagen gibt es auf dem Markt verschiedene Vorträge und Aktionen. Zur Eröffnung um 15 Uhr werden auch Gäste aus Wissenschaft, Politik und Aktivismus erwartet.

