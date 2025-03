Stand: 21.03.2025 08:16 Uhr Lübeck: Holstentor und Altstadtkirchen bleiben zur Earth Hour dunkel

Weltweit geht am Sonnabend (22.3.) in einigen Städten und Gemeinden das Licht aus - auch in Lübeck. Die Hansestadt beteiligt sich an der sogenannten Earth Hour unter dem Motto "Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten", heißt es in einer Mitteilung. Um 20.30 Uhr wird eine Stunde lang das Licht unter anderem am Holstentor und den fünf Altstadtkirchen ausgeschaltet. Weltweit fordern Menschen mehr Einsatz für den Klimaschutz, gegenseitigen Respekt und eine starke Demokratie. Lübecks Umweltsenator Ludger Hinsen (parteilos) ruft zum Mitmachen auf. Jeder solle Teil der Gemeinschaft sein und die Earth Hour unterstützen.

