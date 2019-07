Stand: 18.07.2019 15:38 Uhr

Lübeck: Haftbefehl gegen Auto-Brandstifter

Die Lübecker Polizei hat den Mann gefasst, der offenbar für die wenige Tage zurückliegenden Autobrände verantwortlich ist. Der mutmaßliche Brandstifter sitzt bereits in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In der Nacht zu Montag waren in der Hansestadt acht Wagen ausgebrannt, sieben weitere wurden durch die Hitze beschädigt. Ein Großteil der Fahrzeuge stand auf dem Parkplatz vor der Musik- und Kongresshalle.

Mann galt schon am Montag als verdächtig

Der Mann war am Montag schon einmal unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen, aber mangels Beweisen zunächst wieder freigelassen worden. Bei den weiteren Ermittlungen habe sich jedoch herausgestellt, dass sich der Mann zur Zeit der Brände in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Brandorte aufgehalten habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Außerdem habe er dabei verschiedene Zündmittel bei sich gehabt. Das habe den dringenden Tatverdacht weiter erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

